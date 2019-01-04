Краков заменит старые трамваи 110 новыми низкопольными машинами

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Оператор общественного транспорта MPK Krakow потратит 234 млн евро на демонтаж старых скоростных трамваев с городских маршрутов Кракова в ближайшие несколько лет.
Об этом пишет railtech.com.
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Устаревший подвижной состав будет заменен на 50 новых низкопольных трамваев, заказанных в 2018 году, в дополнение к 60 единицам, которые планируется приобрести в 2019 году.
Транспортный оператор продолжит закупки новых современных трамваев и в последующие годы.
“Для нас важно, чтобы в ближайшие несколько лет на краковских трамвайных линиях ходили только низкопольные трамваи. Мы планируем выделить 1 млрд злотых (около 234 млн евро)”, – заявил мэр города Яцек Майхровски.
Сейчас трамвайный парк Кракова состоит из 400 единиц. Большая часть из них – это трамваи с высоким полом, которые были произведены польским заводом Konstal в 1970-х годах или приобретены в нескольких городах Германии подержанными. Современный низкопольный подвижной состав Кракова насчитывает всего 110 трамваев, поставляемых Bombardier и Pesa с 1999 и 2015 года соответственно.
Покупка 50 новых трамваев стала возможной благодаря софинансированию Европейского инвестиционного банка. В декабре 2018 года финансовое учреждение подписало соглашение с MPK Krakow, предоставив кредит в 87 млн евро для покупки новых машин.
Это третий кредит ЕИБ за последние 10 лет, выделенный на покупку или модернизацию подвижного состава Кракова. С 2010 года краковская транспортная компания получила от банка 144,3 млн евро. Кредит ЕИБ будет также выделен для будущих покупок.
В сентябре 2018 года транспортный оператор MPK Krakow начал переговоры по спецификации трамваев. Компания намерена заказать низкопольные машины длиной 30-35 м, оснащенные кондиционерами, билетными автоматами и системой информирования пассажиров. Каждый трамвай должен иметь общую вместимость 220 пассажиров и будет способен работать без контактных кабелей.
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