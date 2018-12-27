Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 10 0

В Ирландии проходят «зеленые» тесты автобусов с разными силовыми агрегатами

В Ирландии проходят «зеленые» тесты автобусов с разными силовыми агрегатами

Новые автобусы с низким уровнем выбросов вышли на улицы Корка и Дублина в рамках сравнительных тестов.

Основная задача сравнительных испытаний — определить экологичность пассажирского транспорта с различными типами силовых агрегатов в реальных условиях эксплуатации, передает irishexaminer.

В ближайшие месяцы в обоих городах протестируют батарейные и водородные автобусы, а также транспортные средства, оснащенные гибридным силовым агрегатом и двигателями, использующими в качестве топлива сжатый природный газ. Кроме того, в испытаниях примут участие авто с модернизированными дизелями.

Все автобусы будут испытываться по программе, имитирующей реальные условия эксплуатации на пассажирском маршруте. В частности, водители будут останавливать свои машины вблизи остановок, открывать и закрывать двери, пр. При этом не будут перевозить пассажиров во время пробных заездов.

На борту тестовых автобусов аналитики будут измерять параметры транспортных средств. Для каждой из моторных технологий они будут сравниваться с базовым показателем дизеля, работающего на ДТ класса Euro VI.

В ходе сравнительных тестов проанализируют выбросы CO2, влияние различных силовых агрегатов на качество воздуха, экологическую эффективность возобновляемых видов топлива, а также другие критерии, такие, как затраты, экономия топлива, доступность и инфраструктурные требования для каждой из технологий.

Министр транспорта Шейн Росс заявил, что в соответствии с национальным планом развития с июля 2019 г. Ирландия больше не будет закупать для государственных городских автопарков автобусы, оснащенные только дизелем.

«Мы полны решимости сделать правильный выбор машин для нашего общественного транспорта с тем, чтобы внести вклад в декарбонизацию транспортного сектора и улучшение качества воздуха в ирландских городах», — сказал министр.

Испытания продлятся до апреля, и все рассматриваемые технологии будут протестированы в обоих городах.

По материалам enkorr
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина