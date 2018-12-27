В Ирландии проходят «зеленые» тесты автобусов с разными силовыми агрегатами

Новые автобусы с низким уровнем выбросов вышли на улицы Корка и Дублина в рамках сравнительных тестов.

Основная задача сравнительных испытаний — определить экологичность пассажирского транспорта с различными типами силовых агрегатов в реальных условиях эксплуатации, передает irishexaminer.

В ближайшие месяцы в обоих городах протестируют батарейные и водородные автобусы, а также транспортные средства, оснащенные гибридным силовым агрегатом и двигателями, использующими в качестве топлива сжатый природный газ. Кроме того, в испытаниях примут участие авто с модернизированными дизелями.

Все автобусы будут испытываться по программе, имитирующей реальные условия эксплуатации на пассажирском маршруте. В частности, водители будут останавливать свои машины вблизи остановок, открывать и закрывать двери, пр. При этом не будут перевозить пассажиров во время пробных заездов.

На борту тестовых автобусов аналитики будут измерять параметры транспортных средств. Для каждой из моторных технологий они будут сравниваться с базовым показателем дизеля, работающего на ДТ класса Euro VI.

В ходе сравнительных тестов проанализируют выбросы CO2, влияние различных силовых агрегатов на качество воздуха, экологическую эффективность возобновляемых видов топлива, а также другие критерии, такие, как затраты, экономия топлива, доступность и инфраструктурные требования для каждой из технологий.

Министр транспорта Шейн Росс заявил, что в соответствии с национальным планом развития с июля 2019 г. Ирландия больше не будет закупать для государственных городских автопарков автобусы, оснащенные только дизелем.

«Мы полны решимости сделать правильный выбор машин для нашего общественного транспорта с тем, чтобы внести вклад в декарбонизацию транспортного сектора и улучшение качества воздуха в ирландских городах», — сказал министр.

Испытания продлятся до апреля, и все рассматриваемые технологии будут протестированы в обоих городах.