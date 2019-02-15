Создан смартфон, который может проработать 50 дней без подзарядки

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Energizer создала смартфон, который может проработать до 50 дней на одном заряде благодаря батарее на 18 тыс. мАч.
Производитель позиционирует свою новинку, как «первый смартфоном в мире с такой мощной батареей».
Полноценного заряда батареи должно хватить на 100 часов воспроизведения музыки и до двух дней безостановочного видео.
Новинка поддерживает оптимизацию программного обеспечения и энергосберегающие технологии. Предполагается, что заряда должно хватать на неделю «обычного» пользования гаджетом.
По части других характеристик известно, что смартфон имеет 16+2 МП двойную фронтальную «всплывающую» камеру, а также тройную основную камеру с 12+5+2 МП-сенсорами. В основу устройства положен процессор MediaTek Helio P70.
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