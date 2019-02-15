Создан смартфон, который может проработать 50 дней без подзарядки

Energizer создала смартфон, который может проработать до 50 дней на одном заряде благодаря батарее на 18 тыс. мАч.

Производитель позиционирует свою новинку, как «первый смартфоном в мире с такой мощной батареей».

Полноценного заряда батареи должно хватить на 100 часов воспроизведения музыки и до двух дней безостановочного видео.

Новинка поддерживает оптимизацию программного обеспечения и энергосберегающие технологии. Предполагается, что заряда должно хватать на неделю «обычного» пользования гаджетом.

По части других характеристик известно, что смартфон имеет 16+2 МП двойную фронтальную «всплывающую» камеру, а также тройную основную камеру с 12+5+2 МП-сенсорами. В основу устройства положен процессор MediaTek Helio P70.