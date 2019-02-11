В Австрии возбудили дело против Amazon

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Федеральный орган по вопросам конкуренции Австрии (BWB) начал расследование против Amazon из-за его вероятного злоупотребления своим положением на рынке и предпочтения собственных продуктов товарам австрийских ритейлеров.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на AFP.
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“Австрийский орган по вопросам конкуренции сообщил в четверг, что начал расследование в отношении гигантского американского ритейлера Amazon из-за того, что он, вероятно, злоупотреблял своей доминирующей позицией и предпочитал собственные продукты товарам австрийских ритейлеров на своем рынке”, – говорится в сообщении.
В BWB заявили, что расследование было начато после получения жалоб в декабре 2018 г. относительно вероятных “несправедливых торговых действий” со стороны Amazon.
Согласно этим жалобам, американская компания, в частности, внезапно и безосновательно удаляла аккаунты австрийских ритейлеров.
В австрийском ведомстве сообщили, что американский ритейлер также мог своими действиями “дискриминировать других ритейлеров, предпочитая собственные продукты на рынке Amazon”.
Регулятор подозревает, что Amazon заставлял ритейлеров указывать цены на продукты, и добавлял в аккаунтах продавцов ложные данные, необходимые для доставки товаров.
В BWB отметили, что результаты самого расследования могут привести к предупреждениям, санкциям или даже штрафам против американской компании.
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