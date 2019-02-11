В Ивано-Франковске проезд в троллейбусах подорожает

В Ивано-Франковске с 1 апреля проезд в троллейбусах подорожает на две гривны. Соответствующее решение принял исполком города в четверг, 14 февраля, передает местное издание «Галка».

Таким образом, стоимость проезда в городском электрическом транспорте будет составлять 4 гривны за поездку, вместо двух.

Для студентов дневной формы обучения высших учебных заведений всех уровней аккредитации и студентам профессионально-технических учебных заведений при наличии действительного студенческого или ученического билета проезд будет стоить 2 гривны, вместо одной.

Для студентов дневной формы обучения высших учебных заведений всех уровней аккредитации и студентам профессионально-технических учебных заведений при наличии действительного студенческого или ученического билета проезд будет стоить 2 гривны, вместо одной.