Украинцы качают вредоносные приложения

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Антивирусные решения TrendMicro в 2018 году заблокировали в Украине более 1,44 млн вредоносных URL-адресов и свыше 1,35 млн вирусных программ. За тот же период времени наши владельцы смартфонов скачали 2,2 млн вредоносных приложений.
По данным компании, ее защитное программное обеспечение в течение прошлого года заблокировало более 48 млрд атак по целому миру. Среди них были угрозы по электронной почте, вредоносные файлы и URL-адреса. Появились также 222 новых «семейства» программ-вымогателей.
В пятерку самых вредоносных программ вошли:
Для банковской сферы самыми опасными остаются файловые вирусы Emotet и Ramnit. С их помощью было предпринято, соответственно, почти 133,5 попыток взлома и заблокировано 78,062 атак.
Самое вредоносное ПО для Android — это SMSreg (1 638 167 атак) и Shedun (1 345 900). Для iOS — IOS Jail Break Tool.A (397) и IOS_I Back Door.A (65).
В общей сложности за год было предотвращено 41 млрд случаев. Самый высокий уровень кибератак оказался в США — там было остановлено свыше 10 млрд атак. В Китае и Бразилии количество остановленных попыток превысило 2 млрд, в Индии — 1,5 млрд.
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