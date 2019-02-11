Украинцы качают вредоносные приложения

Антивирусные решения TrendMicro в 2018 году заблокировали в Украине более 1,44 млн вредоносных URL-адресов и свыше 1,35 млн вирусных программ. За тот же период времени наши владельцы смартфонов скачали 2,2 млн вредоносных приложений.

По данным компании, ее защитное программное обеспечение в течение прошлого года заблокировало более 48 млрд атак по целому миру. Среди них были угрозы по электронной почте, вредоносные файлы и URL-адреса. Появились также 222 новых «семейства» программ-вымогателей.

В пятерку самых вредоносных программ вошли:

криптовалютный майнер CoinMiner — 1 350 951 атак,

вымогатель WannaCry — 616 399,

Powload — 378 825,

Downad — 240 746,

Sality — 166 981.

Для банковской сферы самыми опасными остаются файловые вирусы Emotet и Ramnit. С их помощью было предпринято, соответственно, почти 133,5 попыток взлома и заблокировано 78,062 атак.

Самое вредоносное ПО для Android — это SMSreg (1 638 167 атак) и Shedun (1 345 900). Для iOS — IOS Jail Break Tool.A (397) и IOS_I Back Door.A (65).

В общей сложности за год было предотвращено 41 млрд случаев. Самый высокий уровень кибератак оказался в США — там было остановлено свыше 10 млрд атак. В Китае и Бразилии количество остановленных попыток превысило 2 млрд, в Индии — 1,5 млрд.