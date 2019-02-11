Лидеры АЗС по качеству топлива - исследование (инфографика)

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Водители в Киеве в среднем пользуются автомобилем 4 раза в неделю. Какие АЗС пользуются наибольшей популярностью у водителей относительно качества бензина, газа и дизельного топлива – выяснили в исследовании Nielsen.
Бензином заправляют транспортные средства – 64%. В то же время 18% респондентов покупают газ и 17% – дизельное топливо. По данным опроса, большинство водителей (64%) удовлетворены качеством и ценой топлива.
76% респондентов не посещали новые АЗК за последний месяц. А из оставшихся 24% почти 40% ответили, что причиной смены привычного типа заправки стало то, что новая АЗК была по пути следования. На втором месте (17%) причиной стало посещение новой станции предпочитаемой сети.
Лидеры АЗС по качеству топлива
По мнению наибольшей доли респондентов, WOG воспринимается как АЗК с самым лучшим по качеству бензином и газом, а Socar – по качеству дизельного топлива.
Среднемесячные заявленные расходы на бензин составили 2 630 грн, что на 3% больше, чем в прошлом году.
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