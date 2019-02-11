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Лидеры АЗС по качеству топлива - исследование (инфографика)

Лидеры АЗС по качеству топлива - исследование (инфографика)

Водители в Киеве в среднем пользуются автомобилем 4 раза в неделю. Какие АЗС пользуются наибольшей популярностью у водителей относительно качества бензина, газа и дизельного топлива – выяснили в исследовании Nielsen.

Бензином заправляют транспортные средства – 64%. В то же время 18% респондентов покупают газ и 17% – дизельное топливо. По данным опроса, большинство водителей (64%) удовлетворены качеством и ценой топлива.

76% респондентов не посещали новые АЗК за последний месяц. А из оставшихся 24% почти 40% ответили, что причиной смены привычного типа заправки стало то, что новая АЗК была по пути следования. На втором месте (17%) причиной стало посещение новой станции предпочитаемой сети.

Лидеры АЗС по качеству топлива

  • WOG – 27%.
  • КЛО – 21%.
  • ОККО – 16%.

По мнению наибольшей доли респондентов, WOG воспринимается как АЗК с самым лучшим по качеству бензином и газом, а Socar – по качеству дизельного топлива.

Среднемесячные заявленные расходы на бензин составили 2 630 грн, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Справка Finance.ua

  • Nielsen входит в список S&P 500 и проводит свои измерения в более чем 100 странах мира, охватывая более 90% мирового населения.
  • В Украине присутствует с 1995 года.
  • Nielsen использует единую методологию сбора данных по всему миру, что позволяет сравнивать и сопоставлять информацию о рынках в Украине с прочими странами.
По материалам Finance.UA
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