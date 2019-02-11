Пенсии поднимут больше, чем обещали. Кому достанутся деньги евробляхеров

Невзирая на строгие бюджетные ограничения, прописанные в меморандуме с Международным валютным фондом, правительство и Президент, похоже, придумали, как без ущерба дружеским взаимоотношениям с главным кредитором страны повысить пенсии украинцам. Причем речь идет вовсе не о знаменитой индексации, которую по счастливому совпадению проведут аккурат накануне выборов нового главы государства. 1 марта выплаты должны вырасти сильнее, чем ранее просчитывал министр социальной политики. И все это благодаря сотням тысяч евроавтомобилистов.

Сверхдоходы

11 февраля президент Петр Порошенко на совещании по результатам завершающегося вскоре льготного периода растаможки евроблях торжественно объявил, что Пенсионный фонд всего за пару месяцев собрал с любителей машин на иностранной регистрации порядка 5 млрд грн. Тянуть с их освоением, разумеется, не на руку ни самому Президенту, ни премьеру. Первому кровь из носу хотелось бы успеть осчастливить пенсионеров еще до президентских выборов, второму социальное достижение не помешает на парламентских – осенью. Потому, выразил уверенность Гарант, сверхдоходы следует направить на индексацию пенсий.

«Это сыграно удачно. Накануне президентских выборов в марте массе пенсионеров будут повышены пенсии, даже с учетом того, что эта индексация, возможно, не слишком отразится на выплатах. Но с точки зрения избирательного процесса, позитивного отношения к власти, конкретно к президенту – это удачный и предсказуемый шаг. У нас под каждые выборы какие-то повышения пенсий или зарплат», – прокомментировал UBR.ua экономический эксперт Алексей Плотников.

Речь не идет о плановой индексации в марте, на которой попиарились уже все, кому ни лень. Грядет новая волна пересчета, которая, если верить недвусмысленным намекам Порошенко, коснется она наиболее бедных пенсионеров. Причем если плановое повышение опирается на нормы закона от 2017 года, то Порошенко заявляет об индексации пенсий за 2015 и 2016 год.

«Это повышение не предусматривалось в законе о госбюджете на 2019 год, который принимали в конце прошлого года. Это совершенно иная, внеплановая карта, появившаяся в рукаве благодаря поступлению в бюджет дополнительных средств. И разыграна она будет накануне выборов самым изысканным образом», – считает Алексей Плотников.

Готовы выполнять

На заседании Кабмина в среду премьер, правда, выразился весьма неопределенно о повышении минимальной пенсии, мол, ломаем голову, где найти деньги на столь важные инициативы. Да и министр социальной политики Андрей Рева, в комментарии UBR.ua не стал проливать свет на готовящийся сюрприз.

«Я пока не могу это комментировать. Но хочу подчеркнуть, что все поручения, которые нам даются, всегда отрабатываем. А когда результат будет, тогда мы и объявим. Когда примется решение, тогда мы сможем об этом рассказать. Пока мы обрабатываем то, что нам поручили», – туманно объяснил министр.

Деньги есть

Компетентные источники подтверждают правдивость цифр, озвученных гарантом. По данным главы подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяны Остриковой, которые она предоставила UBR.ua, по состоянию на утро 13 февраля было растаможено 96 896 «евроблях», а общая сумма таможенных платежей по этим операциям достигла 6 032 млн грн.

Учитывая тот факт, что правительство в законе «О бюджете» на 2019 год рассчитывало получить по этой статье всего 1 млрд грн., в Пенсионный фонд в самом деле отправились нигде не учтенные 5 млрд грн. Те самые, о которых заявил Президент. Нет никаких юридических сложностей и с организацией самой индексации. В силу того, что новая индексация будет касаться 2015 и 2016 года (то есть периода до пенсионной реформы), то согласия парламента на ее проведение уже не потребуется.

«В бюджете на 2019 год есть отдельная строчка, где заложен 1 млрд грн. от таможенной «очистки» авто на еврономерах, но они идут в общий котел ПФУ. Отдельных расчетов по индексации именно на этот 1 млрд никто не делал. К примеру, эти деньги могут пойти на покрытие дефицита ПФ. Также в законе о госбюджете на 2019 год есть пункт о том, что все сверхдоходы по этой статье должны пойти на индексацию. Для этого не требуется принятия отдельного закона. Это решение ПФУ и КМУ», – пояснила Татьяна Острикова.

Сколько дадут

Хотя власти пока не сообщают, каким категориям пенсионеров повысят пенсии по второй индексации и на сколько, очевидно, что повысят не всем. Скорее всего, именно над этим вопросом сейчас и ломают голову в Минсоцполитики.

«Я думаю, что денег дадут не всем – их просто слишком мало. Среднюю надбавку можно оценить очень приблизительно. Расходы Пенсионного фонда в этом году 398 млрд грн. Увеличение ее на 5 млрд составит всего 1,3%. Берем среднюю пенсию 2 600 грн., умножаем на 1,3%, получаем 32 грн., но так как индексируются выплаты сразу за 2 года — 2015 и 2016, то индексация, если ее распределить на всех, повысит пенсии всего-то на 15 грн. Это, конечно, очень грубые подсчеты», – предположил экономист Виктор Скаршевский.

Электоральный эффект от такой надбавки ничтожен. Поэтому власти, как и говорили Президент и премьер, сосредоточат индексационные усилия на самых обездоленных пенсионерах.

«Логично, что это рассчитано на самых бедных пенсионеров, которые получают минимальную пенсию — 1497 грн., что меньше даже прожиточного минимума в 1853 грн. Тем более, что они очень озлоблены против власти. Примерно 2,5 млн беднейших пенсионеров получат разовую надбавку в 150-200 грн. В отличие от многих других украинцев, в том числе пенсионеров, для них это весьма ощутимая прибавка. Но сказать, что каждый, кто получит эти деньги, станет ярким сторонником действующего президента, я не могу», – дал свою оценку UBR.ua Алексей Плотников.

Третья индексация

Есть вероятность, что обещанными Петром Алексеевичем 5 млрд дело не ограничится. В среду вдогонку к президентской инициативе правительство приняло еще одно постановление по «евробляхам» – дополнительно упростило процедуры таможенного оформления. Теперь для постановки на учет автомобиля вместо экологического сертификата можно предъявить сертификат соответствия либо технический паспорт. В пояснительной записке к документу даже не скрывается, что сделано это с целью нарастить поступления в Пенсионный фонд. По расчетам Минфина, общая сумма растаможки «евроблях» может достигнуть 10 млрд грн. А значит к выборам число счастливчиков-пенсионеров может возрасти, а сумма выплаты – увеличиться.

«Пришло время выбрасывать серьезные козыри. Число неопределившихся избирателей в январе было около 20% или даже меньше и сейчас неуклонно сокращается. При этом кандидаты переманивают и колеблющихся сторонников конкурентов. Сейчас время, когда они еще могут изменить свое мнение. За счет этого электората произошло увеличение рейтинга Зеленского и Порошенко, который по последним данным даже немного обошел Тимошенко. Однако перевес пока на уровне статистической ошибки, его еще нужно закрепить. Электоральная кампания Порошенко сейчас на удивление эффективна. Он консолидирует электорат. Но не все козыри можно выбрасывать на первый тур. Какие-то из таких «социальных» подарков стоит приберечь и ко второму», – высказал свое мнение UBR.ua политолог Владимир Фесенко.

Алексей Ермоленко