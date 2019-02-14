Какие квартиры чаще всего арендуют

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине чаще всего арендуют одно- и двухкомнатные квартиры в пределах 8-10 тыс. грн в месяц.
Наименьшим спросом на рынке аренды пользуются многокомнатные квартиры. Только 8% арендаторов ищут жилье с четырьмя и более комнатами.
Читайте также: На рынке жилой недвижимости нет избытка метров – эксперты
“Все больше клиентов предпочитают новостройки с современной мебелью и техникой. Однако экономные клиенты никуда не исчезли. Сегодня часто ищут комнаты или квартиры для совместной аренды”, – говорит Эдуард Бразас из Ассоциации специалистов по недвижимости.
По его словам, цены на аренду жилья в январе немного опустились. В феврале-марте они вернут все, что потеряли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
От 60 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплатуВчера, 14:00 - 48250 8
Китайские фабрики за четыре года сократили до 40% сотрудников и заменили их роботами14 ч. назад - 602 7
Каких специалистов не хватает на рынке4 ч. назад - 1221 5
Лидеры по картам лояльности среди АЗС - исследование (инфографика)Вчера, 16:00 - 1927 3
Для каких моделей авто этот год станет последнимВчера, 23:00 - 1629 2
Названы самые большие зарплаты врачейВчера, 20:00 - 1971
Лидеры по картам лояльности среди АЗС - исследование (инфографика)Вчера, 16:00 - 1927 3
Китайские компании "захватывают" европейский рынок смартфонов (инфографика)12 ч. назад - 1650
Для каких моделей авто этот год станет последнимВчера, 23:00 - 1629 2
Украинцы готовы переплачивать за жилые метры ради своего удобстваВчера, 21:00 - 1295
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Вчера, 12:10 - 988
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)Позавчера, 14:10 - 596
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1692
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 970
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 1023