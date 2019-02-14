Какие квартиры чаще всего арендуют

В Украине чаще всего арендуют одно- и двухкомнатные квартиры в пределах 8-10 тыс. грн в месяц.

Наименьшим спросом на рынке аренды пользуются многокомнатные квартиры. Только 8% арендаторов ищут жилье с четырьмя и более комнатами.

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“Все больше клиентов предпочитают новостройки с современной мебелью и техникой. Однако экономные клиенты никуда не исчезли. Сегодня часто ищут комнаты или квартиры для совместной аренды”, – говорит Эдуард Бразас из Ассоциации специалистов по недвижимости.

По его словам, цены на аренду жилья в январе немного опустились. В феврале-марте они вернут все, что потеряли.