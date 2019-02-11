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Злоумышленники обчистили на $2,5 млн кошельки криптовалютной компании из Турции

Злоумышленники обчистили на $2,5 млн кошельки криптовалютной компании из Турции

Базирующаяся в Стамбуле криптовалютная компания стала жертвой преступников, похитивших с ее счетов биткоины и другие криптовалюты на общую сумму в 13 млн лир (около $2,47 млн).

Об этом сообщает местное издание Daily Sabah.

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Компания, чье название не разглашается, обратилась в полицию с заявлением после того, как обнаружила, что у нее похищены крупные суммы в биткоинах, Ether и XRP.

Подразделение турецкой полиции по борьбе с киберпреступностью провело расследование, по результатам которого подтвержден факт взлома двух принадлежащих компании кошельков. Также полиции удалось отследить движение похищенных средств благодаря записям в блокчейне и идентифицировать злоумышленников. Примечательно, что свои действия они координировали через чат популярной онлайн-игры PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).

В ходе спецоперации полиция провела обыски по месту проживания подозреваемых к краже средств в нескольких городах, арестовав 24 человека. Были изъяты наличные средства, а также обнаружена похищенная криптовалюта на сумму в 1,3 млн лир, которую в итоге вернули компании.

Шесть задержанных по решению суда в Стамбуле оставлены под арестом, остальные были освобождены под судебный контроль.

По материалам Forklog
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