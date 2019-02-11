МАУ оставляет выбор мест в салоне бесплатным

Изменение и выбор места в самолете на рейсах авиакомпании МАУ остается бесплатным во время онлайн-регистрации в период от 2 до 48 часов до вылета.

Об этом сообщает lowcostavia.com.ua , поскольку в интернете распространилась информация о том, что МАУ вводит обязательную оплату за выбор места в салоне или за смену места.

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МАУ ввело возможность выбирать места за дополнительную плату еще в 2017 году.

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Не ранее чем за 48 часов до вылета при онлайн-регистрации выбрать или изменить место в МАУ можно бесплатно.

Бесплатно нельзя выбрать место в первые 6 рядах эконом-класса и у аварийного выхода.

Пассажиры, путешествующие в эконом-классе, могут бесплатно выбрать место в салоне (в случае, если не воспользовались услугой предварительного выбора мест), зарегистрировавшись онлайн за 48 часов до вылета, но не позднее чем за 2 часа до вылета по расписанию.

Также в МАУ 15 января начали действовать новые правила перевозки ручной клади. За дополнительные вещи сверх разрешенной нормы придется заплатить 15 евро.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не наличными, а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.