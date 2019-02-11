МАУ оставляет выбор мест в салоне бесплатным

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Изменение и выбор места в самолете на рейсах авиакомпании МАУ остается бесплатным во время онлайн-регистрации в период от 2 до 48 часов до вылета.
Об этом сообщает lowcostavia.com.ua, поскольку в интернете распространилась информация о том, что МАУ вводит обязательную оплату за выбор места в салоне или за смену места.
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МАУ ввело возможность выбирать места за дополнительную плату еще в 2017 году.
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не наличными, а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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