В следующем году литовцам будут выдавать талоны на еду

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Этим летом Министерство сельского хозяйства Литвы планирует принять окончательные законы о вводе продовольственных купонов.
Сама система заработает в следующем году.
В настоящее время поправки в действующее законодательство согласовываются с другими министерствами. В дальнейшем проект должен быть одобрен Сеймом и Европейской комиссией.
Введение продовольственных купонов является мерой борьбы с повышением цен на продукты питания. Предполагается, что ваучерами смогут воспользоваться все жители республики, которые воспитывают детей дошкольного возраста. На одного человека в месяц планируют выделить три купона, по которым положена скидка на продукты в размере 20%.
На реализацию программы выделено 5 миллионов евро.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что подобная мера успешно используется в других государствах. Тем не менее, система ваучеров вызвала бурную дискуссию в обществе. В частности, советник президента Литвы Миндаугас Линге назвал ваучеры “реликтом советской эпохи”, а в литовских СМИ отметили, что подобная система вызывает сомнения у Министерства сельского хозяйства.
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