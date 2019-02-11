Создан усваивающий углекислый газ искусственный лист

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Ученые впервые создали систему искусственного фотосинтеза, которая может использовать углекислый газ из воздуха, а не в жидком виде. Достижение дает надежду на скорый выход подобных разработок из лаборатории. Результаты опубликованы в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
Искусственные листья — это спроектированные учеными системы, которые реализуют схожие с естественным фотосинтезом процессы. В результате их работы, так же как и растений, из воды и углекислого газа при помощи энергии солнечного излучения получаются углеводороды и кислород. Однако до сих пор все предложенные реализации работали только в лабораторных условиях, так как были рассчитаны на использование очищенного углекислого газа из баллонов под давлением.
Многие исследователи надеются, что широкомасштабное применение этой технологии в будущем может помочь уменьшить концентрацию CO2 в воздухе, что поможет бороться с изменением климата. В новой работе сотрудники Иллинойсского университета в Чикаго предложили новую модификацию искусственного листа, которая способна подобно растениям усваивать углекислый газ напрямую из воздуха, причем превращает его в топливо по крайней мере в 10 раз эффективнее природных систем.
Для этого ученые поместили фотосинтезирующую систему в наполненную водой прозрачную капсулу из смолы на основе четвертичных аммониевых соединений, то есть веществ, в которых четыре органических остатка присоединены к азоту. Такая конструкция обеспечивала возможность испарения воды при нагревании светом, которая при прохождении сквозь мембрану приводила к селективному захвату углекислого газа из воздуха.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)Вчера, 08:45 - 2487 30
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - ГройсманВчера, 14:00 - 1486 22
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 разаВчера, 12:00 - 2549 18
Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мостыПозавчера, 21:00 - 3722 12
В МВФ оценили риск дефолта в УкраинеВчера, 09:00 - 3513 11
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поляВчера, 12:15 - 5883 5
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»Вчера, 17:00 - 5418
В МВФ оценили риск дефолта в УкраинеВчера, 09:00 - 3513 11
Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночиВчера, 10:05 - 2612 1
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)Вчера, 08:45 - 2487 30
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)Вчера, 12:10 - 345
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 700
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1415 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2178 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2690 9