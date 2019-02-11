Создан усваивающий углекислый газ искусственный лист

Ученые впервые создали систему искусственного фотосинтеза, которая может использовать углекислый газ из воздуха, а не в жидком виде. Достижение дает надежду на скорый выход подобных разработок из лаборатории. Результаты опубликованы в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Искусственные листья — это спроектированные учеными системы, которые реализуют схожие с естественным фотосинтезом процессы. В результате их работы, так же как и растений, из воды и углекислого газа при помощи энергии солнечного излучения получаются углеводороды и кислород. Однако до сих пор все предложенные реализации работали только в лабораторных условиях, так как были рассчитаны на использование очищенного углекислого газа из баллонов под давлением.

Многие исследователи надеются, что широкомасштабное применение этой технологии в будущем может помочь уменьшить концентрацию CO2 в воздухе, что поможет бороться с изменением климата. В новой работе сотрудники Иллинойсского университета в Чикаго предложили новую модификацию искусственного листа, которая способна подобно растениям усваивать углекислый газ напрямую из воздуха, причем превращает его в топливо по крайней мере в 10 раз эффективнее природных систем.

Для этого ученые поместили фотосинтезирующую систему в наполненную водой прозрачную капсулу из смолы на основе четвертичных аммониевых соединений, то есть веществ, в которых четыре органических остатка присоединены к азоту. Такая конструкция обеспечивала возможность испарения воды при нагревании светом, которая при прохождении сквозь мембрану приводила к селективному захвату углекислого газа из воздуха.