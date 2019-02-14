Как менялся уровень безработицы в Украине за последние шесть лет (инфографика)

Накануне президентских выборов буквально каждый кандидат обещает украинцам новые рабочие места (кто два, а кто пять миллионов) и достойную зарплату. Обещания очень актуальные, хотя уровень безработицы в Украине и сократился в последние годы, но все равно остается высоким.

Стоит отметить два фактора, которые не меняются: официальный уровень безработицы среди городского населения выше, чем среди сельского. Кроме того, в Украине больше безработных женщин, чем мужчин.

По состоянию на сентябрь 2013 года в стране было 422,1 тыс. зарегистрированных безработных (на четверть меньше, чем в начале года), с того времени эта цифра пошла на спад. В сентябре 2014-го безработных было 418,1 тыс., в 2015-м – 407,4 тыс., в 2016-м – 341,5 тыс., в 2017-м – 303 тыс.

По состоянию на сентябрь прошлого года количество безработных украинцев составило 287,1 тыс., из них 167,2 тыс. женщин и 119,9 тыс. мужчин. В городе проживали 175,6 тыс. безработных, а в сельской местности – 111,5 тыс.

В сентябре прошлого года на одно рабочее место претендовали три безработных человека, в то время как работодателям нужно было занять 97 тыс. свободных мест. Самая высокая конкуренция была зафиксирована в январе 2016 года, когда на одно рабочее место претендовали 16 безработных, а работодатели нуждались только в 31,3 тыс. работников.