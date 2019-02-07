Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ

Кабинет Министров для Украины прекратил действие соглашения о создании Консультативной экономической рабочей комиссии при руководящих органах СНГ.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

“13 февраля правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и прекратило для Украины действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ”, – говорится в сообщении.

По результатам общего анализа Минэкономразвития и МИД соответствующее соглашение утратило свое практическое значение в 1992 году в связи с созданием Координационно-консультативного комитета СНГ, который прекратил свою деятельность в декабре 2000 года.

Как известно, Минэкономразвития и МИД совместно проводят анализ 236 договоров, заключенных в рамках СНГ. За последние несколько месяцев Кабинет Министров Украины денонсировал 6 неактуальных и устаревших договоров.