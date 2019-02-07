Apple планирует запустить платную подписку на новости

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Американская компания Apple планирует запустить платный сервис подписки на новости, созданный на базе Apple News.
Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники.
“По информации источников BuzzFeed, компания планирует провести специальное мероприятие 25 марта в Steve Jobs Theater в кампусе Apple Park. (Он в частности посвящен – ред.) подписке на новостные сервисы, которая охватит все новости, которые будут выходить в течение дня”, – говорится в сообщении.
Стоимость нового сервиса не установлена, но ориентировочно будет стоить около $10 в месяц, как и Apple Music.
По информации Engadget, ряд изданий, в частности The New York Times и Washington Post, выступили против условий компании, согласно которым Apple получит “примерно половину” дохода от службы, а остальное будет разделено между издателями в зависимости от количества времени, которое люди тратят на чтение статей.
Кроме того, Apple хочет, чтобы “хотя бы некоторые” издатели давали новости в течение как минимум одного года.
Представители медиа разделились в этом вопросе – некоторые хотят более длительного сотрудничества, в то время как другие хотят иметь шанс отступить раньше.
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