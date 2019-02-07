Эксперт рассказал, что делать, когда не приходят платежки налога на недвижимость

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Многие до сих пор не получили ни одной платежки по налогу на недвижимость, который в этом году вырос до 1,5% от минимальной зарплаты.
В итоге заплатить придется за все пропущенные по вине ГФС периоды.
Такое мнение высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.
Однако он заверил, что штрафы за неуплату налога никому не угрожают.
“Если платежки не приходят, волноваться не надо. Действительно, в случае если вы не получили уведомление о сумме налога, которую вы должны заплатить, то к вам не может быть никаких претензий. Но те изменения, которые у нас произошли в законодательстве, касаются того, что если в течение нескольких лет вы не платили этот налог, вам все равно придется его заплатить”, – пояснил Несходовский.
По его словам, фактически это своеобразное накопление долгов за предыдущие периоды. Но никаких штрафных санкций, если домохозяйство не получало налогового уведомления, применяться не будет.
“А почему они не приходили? Здесь основная причина в том, что у нас ГФС плохо работает по администрированию данного налога. Недостаточно правильно сформирован реестр недвижимости, не вся информация туда передана. То есть тех, кто не проводил операции после 2004 года, фактически нет в этом реестре. В результате нет базы данных для расчетов этого налога, и ГФС не присылает таким налогоплательщикам соответствующие уведомления”, – уточнил эксперт.
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