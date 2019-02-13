От 60 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплату

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Украинцы в среднем получают 10 573 грн. в месяц. Самая высокая средняя зарплата в Киеве – 16546 грн. Самая низкая – в Черниговской обл (8005 грн), пишет The Point.
Правда, на сайтах поиска работы предлагают вакансии с оплатой выше средней, пишет The Point.
Руководитель отдела по подбору персонала
От кандидата требуется опыт работы, знание английского на высоком уровне. Кроме высокой зарплаты, работодатель обещает корпоративные обеды, скидки на профильное обучение, курсы английского, спортзал.
Коммерческий директор
Коммерческому директору предлагают зарплату 70 тыс. грн. Нужно будет заниматься стратегией продаж, организацией бизнес-процессов, планированием и организацией планов продаж.
Стоматолог-ортодонт
Столичная клиника ищет стоматолога-ортодонта на зарплату 70 тыс. грн. Опыт работы от трех лет. Нужно уметь работать с различными видами брекет-систем и аппаратов.
Руководитель направления риск-менеджмента
Специалисту обещают платить 110 тыс. грн. В обязанности будет входить разработка, мониторинг, оптимизация моделей для автоматизации принятия решений. Также руководство направлением и оптимизация бизнес-процессов сбора просроченной задолженности, поиск путей расширения дополнительной информации для оценки клиента.
Старший веб-разработчик
Традиционно самая высокая зарплата в IT-сфере. Специалиста ищут на зарплату 140 тыс. грн для американского партнера. Нужны специалисты криптовалют с профессиональным опытом PHP (Laravel), Javascript, PostgreSQL, MySQL, Git, OOP. Также обязательно знание английского.
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