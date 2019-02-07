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Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мосты

Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мосты

Строительство Подольского мостового перехода разгрузит Северный (Московский) мост на 22 процента.

Об этом рассказал транспортный эксперт Сергей Петрик изданию «Сегодня».

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По его словам, мост Метро разгрузится на 28 процентов, а мост Патона – на 15 процентов. Не столь значительно уменьшится интенсивность движения и на Дарницком мостовом переходе, а также на Южном мосту. В результате уменьшения интенсивности движения на мостах Метро, ​​Патона и Северном по ним увеличится средняя скорость движения – до 20 процентов, что в свою очередь приведет к уменьшению времени проезда по ним. А жители Троещины и Воскресенки будут добираться до Крещатика за 40 минут.

«Эти данные получены в результате обновления транспортной модели Киева, в которой теперь впервые промоделировали влияние на уличную сеть города Подольского мостового перехода с левобережных и правобережных подходов к нему», – отметил Петрик.

По материалам Сегодня
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