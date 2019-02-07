Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мосты

Строительство Подольского мостового перехода разгрузит Северный (Московский) мост на 22 процента.

Об этом рассказал транспортный эксперт Сергей Петрик изданию «Сегодня».

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По его словам, мост Метро разгрузится на 28 процентов, а мост Патона – на 15 процентов. Не столь значительно уменьшится интенсивность движения и на Дарницком мостовом переходе, а также на Южном мосту. В результате уменьшения интенсивности движения на мостах Метро, ​​Патона и Северном по ним увеличится средняя скорость движения – до 20 процентов, что в свою очередь приведет к уменьшению времени проезда по ним. А жители Троещины и Воскресенки будут добираться до Крещатика за 40 минут.

«Эти данные получены в результате обновления транспортной модели Киева, в которой теперь впервые промоделировали влияние на уличную сеть города Подольского мостового перехода с левобережных и правобережных подходов к нему», – отметил Петрик.