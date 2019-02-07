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Банковская система показывает рекордные прибыли - Порошенко

Банковская система показывает рекордные прибыли - Порошенко

Банковская система Украины демонстрирует стабильность и рекордные прибыли, а национальная валюта укрепляется.

В этом заверил Президент Петр Порошенко.

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“Банковская система стабильна и сегодня показывает рекордные прибыли. Гривна при сохранении золотовалютных резервов и их наращивании укрепляется”, – отметил глава государства.

Кроме того, Порошенко напомнил, что 12 кварталов подряд растет украинская экономика. Он также добавил, что в прошлом году рост ВВП составил 3,4%, что, по его словам, является крупнейшим экономическим ростом за последние семь лет.

По материалам УКРИНФОРМ
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