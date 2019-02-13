Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами (схема)

Исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu) в ходе недавнего интервью CNBC заявил, что компания работает над очками дополненной реальности, которые могут обмениваться информацией со смартфоном.

В свежем патенте, зарегистрированном компанией Huawei, говорится о том, что компания также работает над очками дополненной реальности, в которые будут встроены умные часы, а последние в свою очередь будут иметь связь со смартфоном.

Устройство, информация о котором появилась на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization), проходит под рабочим названием Eyeglass Frame. Сами по себе очки не имеют камеры, экрана или микрофона.

Для того, чтобы они стали умными, необходимо задействовать умные часы. Контент, который отображается на экране часов, передается в глаза пользователей при помощи зеркала. Устройство поддерживает воспроизведение музыки, поиск информации в сети и прочие функции. Ричард Ю подтвердил, что гарнитура дополненной реальности будет выпущена в конце этого или в начале следующего года. Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.