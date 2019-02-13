Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 3 0

Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами (схема)

Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами (схема)

Исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu) в ходе недавнего интервью CNBC заявил, что компания работает над очками дополненной реальности, которые могут обмениваться информацией со смартфоном.

В свежем патенте, зарегистрированном компанией Huawei, говорится о том, что компания также работает над очками дополненной реальности, в которые будут встроены умные часы, а последние в свою очередь будут иметь связь со смартфоном.

Устройство, информация о котором появилась на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization), проходит под рабочим названием Eyeglass Frame. Сами по себе очки не имеют камеры, экрана или микрофона.

Для того, чтобы они стали умными, необходимо задействовать умные часы. Контент, который отображается на экране часов, передается в глаза пользователей при помощи зеркала. Устройство поддерживает воспроизведение музыки, поиск информации в сети и прочие функции. Ричард Ю подтвердил, что гарнитура дополненной реальности будет выпущена в конце этого или в начале следующего года. Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина