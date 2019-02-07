Украина сократила негативное сальдо внешней торговли

Объем внешней торговли товарами Украины в январе 2019 года составил 8,212 млрд долларов, что на 6% больше, чем в январе 2018 года (7,784 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь вырос на 9% до 4,066 млрд долларов, импорт – на 2% до 4,146 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 80 млн долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 1,735 млрд долларов, или 42,7% от общего экспорта. На втором месте – металлы и изделия из них – 1,087 млрд долларов (26,7%).

Самую большую долю в экспорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт – 1,194 млрд долларов, или 28,8% от общего импорта. На втором месте топливно-энергетические товары – 0,956 млрд долларов (23,1%).