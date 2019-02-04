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Все будет как в Европе: в Укравтодоре прояснили ситуацию с платными дорогами

Все будет как в Европе: в Укравтодоре прояснили ситуацию с платными дорогами

Уже имеющиеся украинские дороги не будут передаваться в концессию и становиться платными. Это будет возможно только в случае полноценного строительства новой дороги.

Об этом заявил и.о. главы Госагентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак. Он добавил, что первая концессионная дорога в Украине пока только создается.

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“Мы сейчас говорим о концессии на первую дорогу Краковец-Корчева, это переход в ЕС на границе с Польшей. Это должна быть первая концессионная дорога в Украине. Но это новое строительство”, – пояснил Новак.

Он также заверил, что “Укравтодор” строго придерживается европейских принципов. Согласно им каждая платная дорога в Украине должна иметь бесплатную альтернативу.

“То есть я хочу здесь всех успокоить. Такого, что у нас будут только платные дороги, не случится”, – подвел итог чиновник.

По материалам Обозреватель
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