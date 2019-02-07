Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 23 0

LG K12+ получит аппаратную платформу от Xiaomi Redmi 6

LG K12+ получит аппаратную платформу от Xiaomi Redmi 6

На выставке MWC 2019, которая пройдёт в последние дни февраля, компания LG покажет свою главную новинку первого полугодия — G8 ThinQ. О новом флагманском смартфоне южнокорейского бренда написано уже немало, однако на стенде LG Electronics в Барселоне он будет представлен не один. Очень вероятно, что вместе с ним в Испанию привезут бюджетную модель K12+ — преемника анонсированного прошлым летом LG K11+. Информацией о том, как будет выглядеть аппарат и какие характеристики получит, поделился сайт TigerMobiles.com.

Согласно источнику, в качестве аппаратной платформы LG K12+ выступит однокристальная система MediaTek Helio P22 (MT6762) в составе восьми ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графического ускорителя PowerVR GE8320. Этот же чипсет применяется в Xiaomi Redmi 6, анонс которого состоялся в июне 2018 года. Объём оперативной памяти «на борту» LG K12+ составит 3 Гбайт, то есть столько же, сколько содержит Redmi 6 в базовой модификации.

Диагональ дисплея у предстоящей новинки LG, предположительно, будет равна 5,8 дюйма. Вертикально вытянутый экран с соотношением сторон 18:9 сможет выводить изображение с разрешением 1440 × 720 точек и пиксельной плотностью 280 ppi. В качестве операционной системы «из коробки» указана Android 8.1.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина