Какие кредитные карты считаете лучшими? (опрос)

Кредитные карты — это удобный способ расчетов в Украине и мире. Благодаря такому банковскому продукту, как кредитная карта, вам не нужно месяцами копить на ту или иную покупку. Постоянно оформлять новые потребительские кредиты. Носить в кармане крупную сумму денег и бояться ее потерять.

Но, чтобы кредитка была максимально выгодной, предварительно важно определиться, какая может быть для вас оптимальной. В Украине сегодня существует огромное количество предложений — десятки банков выпускают «кредитки» с различными условиями.

Finance.ua уже удалось собрать множество предложений по «кредиткам» от украинских банков. И даже сделать удобный инструмент для индивидуального подбора:

Но, для нас важно услышать от вас — какие кредитные карты считаете лучшими, и почему?

С этой целью создали на Форуме Finance.ua специальный опрос:

Выбирайте! Будем рады вашим аргументам в комментариях.