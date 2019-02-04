Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 124 0

Какие кредитные карты считаете лучшими? (опрос)

Кредитные карты — это удобный способ расчетов в Украине и мире. Благодаря такому банковскому продукту, как кредитная карта, вам не нужно месяцами копить на ту или иную покупку. Постоянно оформлять новые потребительские кредиты. Носить в кармане крупную сумму денег и бояться ее потерять.

Но, чтобы кредитка была максимально выгодной, предварительно важно определиться, какая может быть для вас оптимальной. В Украине сегодня существует огромное количество предложений — десятки банков выпускают «кредитки» с различными условиями.

Finance.ua уже удалось собрать множество предложений по «кредиткам» от украинских банков. И даже сделать удобный инструмент для индивидуального подбора:

Каталог кредитных карт 💳

Но, для нас важно услышать от вас — какие кредитные карты считаете лучшими, и почему?

С этой целью создали на Форуме Finance.ua специальный опрос:

Опрос от Finance.ua 🤔

Выбирайте! Будем рады вашим аргументам в комментариях.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина