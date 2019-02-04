Какие кредитные карты считаете лучшими? (опрос)

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Кредитные карты — это удобный способ расчетов в Украине и мире. Благодаря такому банковскому продукту, как кредитная карта, вам не нужно месяцами копить на ту или иную покупку. Постоянно оформлять новые потребительские кредиты. Носить в кармане крупную сумму денег и бояться ее потерять.
Но, чтобы кредитка была максимально выгодной, предварительно важно определиться, какая может быть для вас оптимальной. В Украине сегодня существует огромное количество предложений — десятки банков выпускают «кредитки» с различными условиями.
Finance.ua уже удалось собрать множество предложений по «кредиткам» от украинских банков. И даже сделать удобный инструмент для индивидуального подбора:
Но, для нас важно услышать от вас — какие кредитные карты считаете лучшими, и почему?
С этой целью создали на Форуме Finance.ua специальный опрос:
Выбирайте! Будем рады вашим аргументам в комментариях.
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