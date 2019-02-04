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После выборов гривна может обвалиться, - экономист

После выборов гривна может обвалиться, - экономист

До президентских выборов гривна будет демонстрировать определенное укрепление, что в интересах нынешней власти. После выборов ситуация может измениться.

Об этом сказал экономист Андрей Новак.

“Накануне президентских выборов власть будет делать все возможное и невозможное, чтобы как минимум обеспечивать стабильность курса гривны, не допускать ее девальвации. А максимум – даже демонстрировать якобы экономическое улучшение, и прибегать к незначительному, но укреплению. Что мы уже наблюдаем”, – уточнил Новак.

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От персоны новоизбранного президента будет зависеть, какой он курс выберет. И курс гривны – тоже важный элемент экономического курса страны.

После президентских выборов ситуация может измениться, и не в лучшую сторону. Экономист напомнил – в государственном бюджете на 2019 год указан курс 29,4.

“Поскольку у нас половина экономики завязана на внешнеэкономических отношениях, то если не будет такого курса – будут значительные недопоступления в государственный бюджет от налогов. Поэтому не исключено, что после президентских выборов гривна девальвирует”, – отметил Новак.

А перед парламентскими выборами, считает он, – снова продемонстрируют незначительное укрепление гривны.

По материалам Телеканал 24
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