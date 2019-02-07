Samsung планирует избавить смартфоны от вырезов в дисплее

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В погоне за «безрамочностью» смартфонов производители идут на различные ухищрения. Например, отказываются от выреза в дисплее в пользу небольшого отверстия или даже переносят селфи-камеру на заднюю крышку. Однако в первом случае нарушается целостность матрицы, во втором — приходится оснащать гаджет ещё одним экраном.
Инженеры Samsung представили решение обеих проблем, разработав весьма оригинальный способ размещения фронталки.
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Согласно документу, зарегистрированному в патентном бюро США, Samsung планирует поместить модуль камеры с оптическим зумом в стилус S Pen, которым традиционно комплектуются устройства серии Galaxy Note. Такое решение позволяет не только отказаться от каких-либо вырезов и отверстий в дисплее, но и сделать сам аппарат более тонким, «сэкономив» пространство внутри корпуса.
Не исключено, что стилус нового поколения со встроенным селфи-модулем будет представлен вместе с очередной ревизией популярного смартпэда. Впрочем, точные сроки релиза неизвестны — ведь патент не всегда означает готовность вендора к массовому производству нового устройства.
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