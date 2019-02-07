Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 5 0

Samsung планирует избавить смартфоны от вырезов в дисплее

Samsung планирует избавить смартфоны от вырезов в дисплее

В погоне за «безрамочностью» смартфонов производители идут на различные ухищрения. Например, отказываются от выреза в дисплее в пользу небольшого отверстия или даже переносят селфи-камеру на заднюю крышку. Однако в первом случае нарушается целостность матрицы, во втором — приходится оснащать гаджет ещё одним экраном.

Инженеры Samsung представили решение обеих проблем, разработав весьма оригинальный способ размещения фронталки.

Читайте также: Samsung проектує смартфон з дисплеєм, що розширюється

Согласно документу, зарегистрированному в патентном бюро США, Samsung планирует поместить модуль камеры с оптическим зумом в стилус S Pen, которым традиционно комплектуются устройства серии Galaxy Note. Такое решение позволяет не только отказаться от каких-либо вырезов и отверстий в дисплее, но и сделать сам аппарат более тонким, «сэкономив» пространство внутри корпуса.

Не исключено, что стилус нового поколения со встроенным селфи-модулем будет представлен вместе с очередной ревизией популярного смартпэда. Впрочем, точные сроки релиза неизвестны — ведь патент не всегда означает готовность вендора к массовому производству нового устройства.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина