Samsung планирует избавить смартфоны от вырезов в дисплее

В погоне за «безрамочностью» смартфонов производители идут на различные ухищрения. Например, отказываются от выреза в дисплее в пользу небольшого отверстия или даже переносят селфи-камеру на заднюю крышку. Однако в первом случае нарушается целостность матрицы, во втором — приходится оснащать гаджет ещё одним экраном.

Инженеры Samsung представили решение обеих проблем, разработав весьма оригинальный способ размещения фронталки.

Читайте также: Samsung проектує смартфон з дисплеєм, що розширюється

Согласно документу, зарегистрированному в патентном бюро США, Samsung планирует поместить модуль камеры с оптическим зумом в стилус S Pen, которым традиционно комплектуются устройства серии Galaxy Note. Такое решение позволяет не только отказаться от каких-либо вырезов и отверстий в дисплее, но и сделать сам аппарат более тонким, «сэкономив» пространство внутри корпуса.

Не исключено, что стилус нового поколения со встроенным селфи-модулем будет представлен вместе с очередной ревизией популярного смартпэда. Впрочем, точные сроки релиза неизвестны — ведь патент не всегда означает готовность вендора к массовому производству нового устройства.