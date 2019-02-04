Восполнить дефицит рабочих рук в Украине могут мигранты из Азии - эксперт

В Украине в последние годы наблюдается значительное сокращение населения и отток рабочей силы за границу. Восполнить дефицит рабочих рук могут мигранты из Азии.

Такой прогноз обнародовала эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина. По словам эксперта, Украине стоит ждать гостей из стран, “где еще хуже”.

“Есть миграция из Украины, и есть еще одна плохая цифра – разница между смертностью и рождаемостью. За последние три года меньше, чем минус 190 тысяч населения в год, у нас не было”, – отметила эксперт.

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По ее словам, на освободившиеся места приезжают люди из таких стран, как Сирия и Ирак – “беженцы, которых до 30 тысяч”.

“Но это люди, которые не знают языка, очень медленно и плохо вписываются. Из-за того, что они беженцы, они не имеют даже достаточного количества документов, чтобы официально трудоустроиться. Они могут пополнить серый рынок труда, потому что с этими бумажками по нашему законодательству они не могут никуда пойти”, – заявила Пашкина.

“Возникает ситуация, когда есть отток, но притока нет. У нас самая низкая зарплата в Европе, соседи к нам не поедут. Если говорить об Азии, поедут те страны, где еще хуже. Но и программы адаптации тех граждан у нас нет”, – подчеркнула она.