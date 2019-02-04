Названы наиболее интернет-зависимые страны

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Эксперты составили список стран, жители которых проводят наибольшее количество времени в интернете. Первую строчку заняли Филиппины. В 2018 году люди посвящали интернету в среднем десять часов и две минуты каждый день.
Об этом сообщает CNN.
На втором месте оказалась Бразилия (9 часов 29 минут), на третьем – Таиланд (9 часов 11 минут). Также в первую пятерку вошли Колумбия (ровно девять часов) и Индонезия (8 часов 36 минут).
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Средний мировой показатель времени, проведенного «онлайн», составил шесть часов сорок две минуты. Страной, где люди меньше всего увлечены интернетом, оказалась Япония – ее жители сидели во «всемирной паутине» всего 3 часа 45 минут в день. На социальные сети приходилось всего 36 минут.
Авторы рейтинга отметили, что вышеуказанные цифры – показатель того, что многие процессы сейчас связаны с компьютерами и мобильными гаджетами. Так, с их помощью люди работают, бронируют билеты и места в отелях, осуществляют связь с коллегами и начальством. Даже те, кто трудится вне офисов (например, таксисты), зачастую используют различные приложения.
Эксперты подсчитали, что в настоящее время интернетом пользуется 57% всего человечества. В 2018 году к сети подключилось свыше 360 миллионов новых пользователей.
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