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Поставки процессоров сократятся в 2019 году

Поставки процессоров сократятся в 2019 году

Аналитики Digitimes Research считают, что мировые поставки однокристальных систем для смартфонов в 2019 году уменьшатся, как и в 2018 году.

Связано это с неопределённостью, вызванной затянувшейся торговой войной между США и Китаем, изменениями загрузки производственных мощностей и нестабильностью курсов валют.

Лидер рынка, Qualcomm, немного нарастит свои поставки за счёт получения новых бизнес-возможностей в секторе 5G и дополнительных заказов на однокристальные системы от пяти ведущих производителей смартфонов. По итогам года, как считают аналитики, американская компания будет контролировать более 40 % рынка.

HiSilicon, благодаря заказам со стороны родительской Huawei, продолжит заметно увеличивать поставки, причём средняя стоимость её чипов будет возрастать. Стремление Huawei расширить свои зарубежные продажи предоставит HiSilicon широкие возможности для дальнейшего наращивания присутствия на рынке.

Будет расти доля процессоров со встроенными нейронными модулями для ускорения вычислений алгоритмов в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Это связано с ростом популярности таких направлений, как обработка изображений, биометрическая идентификация, персональные помощники и так далее.

По материалам 3dnews.ru
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