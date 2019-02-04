Швейцарская биржа запустит блокчейн-платформу для торговли акциями

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Крупнейшая швейцарская биржа SIX Swiss Exchange протестирует возможности технологии блокчейн для готовящейся к запуску платформы SDX.
«Дело в том, что покупатель акции становится ее владельцем только через два дня. Сама сделка занимает доли секунды, однако после этого должны быть произведены расчеты и другие транзакции. Если все это осуществлять на одной цифровой бирже, то процесс займет всего несколько секунд. Такой подход делает рынок более эффективным, устраняя различные системные риски», – прокомментировал глава биржи Йос Дийссельхоф.
Запуск SDX ожидается в конце лета. На первых порах в листинге биржи появятся акции, затем облигации, а в дальнейшем, возможно, и ETF.
Также известно, что платформа планирует провести собственное первичное предложение security-токенов. Это значит, что STO-инвесторы смогут стать обладателями части капитала инновационной площадки.
Отметим, что дневной оборот SIX Swiss Exchange превышает 5 млрд швейцарских франков (свыше $5 млрд).
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