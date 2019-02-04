НБУ прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину

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Национальный банк Украины прогнозирует рост объемов денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов. Ксли за 2018 год их сумма оценена в 11,6 млрд долларов, то за 2019 год ожидается получить 12,2 млрд долларов.
Об этом сообщает председатель совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
“Четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши – от 1.4 до 3.6 млрд долл США, из России за последние годы произошло существенное уменьшение – с 1.7 до 1.1. Увеличились поступления из США – 0.5 до 0.8 и Чешской республики – с 0.3 до 0.8 млрд долл США. Идет рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля и др. стран”, – комментирует Данилишин.
Денежные переводы – все более весомый источник валютных поступлений в Украину. Они стабилизируют общий спрос на товары и услуги в принимающей стране; часть этих средств перетекает в государственную казну в виде налогов от покупок; создают некоторую финансовую подушку для правительств и помогают некоторым странам избежать долгового кризиса.
Министр отмечает, что по официальным данным, на постоянной основе сегодня работает за пределами Украины 3,2 млн граждан. Не постоянно – цифра колеблется в пределах 7-9 млн человек.
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