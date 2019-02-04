Skype запустил новую функцию для видеозвонков

Сервис видеозвонков Skype представил новую функцию размытия фона.

Об этом сообщает The Verge.

“На этой неделе Microsoft добавил для Skype функцию автоматического размытия фона во время видеозвонков”, – говорится в сообщении.

Теперь пользователи сервиса смогут, находясь в кафе или дома, совершать видеозвонки в Skype без отвлечения внимания собеседника своим задним фоном.

По данным портала, новая функция должна различать руки и волосы, чтобы они не были ошибочно восприняты как фон.

Новая функция уже доступна на стационарных компьютерах и ноутбуках. Однако в настоящее время остается неизвестным, когда она также будет доступна для пользователей мобильной версии сервиса.

Отмечается, что Microsoft для разработки этой функции использовал искусственный интеллект.