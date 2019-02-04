Skype запустил новую функцию для видеозвонков

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Сервис видеозвонков Skype представил новую функцию размытия фона.
Об этом сообщает The Verge.
“На этой неделе Microsoft добавил для Skype функцию автоматического размытия фона во время видеозвонков”, – говорится в сообщении.
Теперь пользователи сервиса смогут, находясь в кафе или дома, совершать видеозвонки в Skype без отвлечения внимания собеседника своим задним фоном.
По данным портала, новая функция должна различать руки и волосы, чтобы они не были ошибочно восприняты как фон.
Новая функция уже доступна на стационарных компьютерах и ноутбуках. Однако в настоящее время остается неизвестным, когда она также будет доступна для пользователей мобильной версии сервиса.
Отмечается, что Microsoft для разработки этой функции использовал искусственный интеллект.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" утверждают, что цена газа для населения на 20% ниже рыночнойВчера, 09:30 - 818 14
Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - ЗубкоВчера, 17:20 - 500 12
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банкВчера, 10:00 - 3034 12
В правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборовВчера, 15:15 - 825 6
Пенсионерка незаконно получила субсидии на 20 тыс. гривенВчера, 18:30 - 828 5
Закон «О валюте»: что меняется для населения (инфографика)Вчера, 08:00 - 4103 3
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банкВчера, 10:00 - 3034 12
ПриватБанк запускает обмен валют в терминалах самообслуживания и Приват24Вчера, 12:00 - 3018 2
Растаможенные иномарки с пробегом охватили более 90% первичного рынка легковых автоВчера, 12:45 - 2209 5
Tesla снизила стоимость всех трех версий электромобиля Model 3Вчера, 11:45 - 2041
Медики создали таблетку с реактивным двигателемВчера, 17:10 - 162
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1311 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1932 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2604
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2314