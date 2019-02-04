Volvo отзывает почти 170 тысяч автомобилей

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Шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает 167 тысяч автомобилей по всему миру из-за возможной неисправности электропривода двери багажника.
Об этом сообщает Associated Press.
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Отмечается, что механизм, который приводит дверь в движение, может отказать в холодную погоду. Производитель допускает, что в редких случаях это может привести к травмам. При этом пока нет информации о подобных случаях.
Отзыв затронет модель XC60 2018-2019 годов. Для владельцев автомобилей все работы будут проведены бесплатно.
Также сообщается, что в январе Volvo отозвала более 200 тысяч машин из-за проблем с бензопроводом.
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