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Volvo отзывает почти 170 тысяч автомобилей

Volvo отзывает почти 170 тысяч автомобилей

Шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает 167 тысяч автомобилей по всему миру из-за возможной неисправности электропривода двери багажника.

Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что механизм, который приводит дверь в движение, может отказать в холодную погоду. Производитель допускает, что в редких случаях это может привести к травмам. При этом пока нет информации о подобных случаях.

Отзыв затронет модель XC60 2018-2019 годов. Для владельцев автомобилей все работы будут проведены бесплатно.

Также сообщается, что в январе Volvo отозвала более 200 тысяч машин из-за проблем с бензопроводом.

По материалам Корреспондент.net
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