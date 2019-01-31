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Fiat Chrysler отзывает 900 тысяч автомобилей по всему миру

Fiat Chrysler отзывает 900 тысяч автомобилей по всему миру

Автоконцерт Fiat Chrysler заявил об отзыве по всему миру 882 тысяч пикапов для решения проблем с рулем и педалями.

Об этом пишет Reuters.

“Итальянско-американский автопроизводитель отзовет около 660 тысяч автомобилей модели Ram 2500 и Ram 3500 модельных годов 2013-2017, в том числе 574 тысячи машин в США, поскольку водители могут потенциально потерять контроль над рулем”, – говорится в материале.

Причиной неполадки является бракованная гайка, которая может расшататься и помешать рулению.

“Fiat Chrusler добавил, что получил информацию об одном травмировании и 8 ДТП, вероятно, связанных с этой проблемой”, – отмечает Reuters.

Кроме этого, компания также отзовет 222 тысячи автомобилей Ram 1500 2019-го модельного года, чтобы настроить педаль тормоза.

“Педаль тормоза может отсоединиться, если водитель переставит ее в самую дальнюю позицию. Это может быть опасным, если автомобиль движется на высокой скорости”, – утверждается в статье.

Reuters напоминает, что в прошлом месяце Fiat Chrysler уже отзывал около 180 тысяч автомобилей Ram 1500 нынешнего модельного года, чтобы отрегулировать руль.

По материалам УКРИНФОРМ
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