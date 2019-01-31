Fiat Chrysler отзывает 900 тысяч автомобилей по всему миру

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Автоконцерт Fiat Chrysler заявил об отзыве по всему миру 882 тысяч пикапов для решения проблем с рулем и педалями.
Об этом пишет Reuters.
“Итальянско-американский автопроизводитель отзовет около 660 тысяч автомобилей модели Ram 2500 и Ram 3500 модельных годов 2013-2017, в том числе 574 тысячи машин в США, поскольку водители могут потенциально потерять контроль над рулем”, – говорится в материале.
Причиной неполадки является бракованная гайка, которая может расшататься и помешать рулению.
“Fiat Chrusler добавил, что получил информацию об одном травмировании и 8 ДТП, вероятно, связанных с этой проблемой”, – отмечает Reuters.
Кроме этого, компания также отзовет 222 тысячи автомобилей Ram 1500 2019-го модельного года, чтобы настроить педаль тормоза.
“Педаль тормоза может отсоединиться, если водитель переставит ее в самую дальнюю позицию. Это может быть опасным, если автомобиль движется на высокой скорости”, – утверждается в статье.
Reuters напоминает, что в прошлом месяце Fiat Chrysler уже отзывал около 180 тысяч автомобилей Ram 1500 нынешнего модельного года, чтобы отрегулировать руль.
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