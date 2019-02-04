Где в Украине больше всего зарабатывают – данные Госстата

В декабре 2018 года работники столичных предприятий получили в среднем 16,5 тыс. гривен. Это на 56% больше, чем в среднем по стране, и вдвое больше, чем в Черниговской области, где самая низкая среди украинских регионов зарплата.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Среди областей Украины по уровню зарплат лидирует Донецкая, жители которой за декабрь 2018 года получили в среднем 11,3 тыс. грн, на втором месте – Киевская (11,1 тыс. грн), на третьем – Николаевская (10,2 тыс. грн) области.

Самые низкие зарплаты за декабрь 2018 года получили жители Черниговской (в среднем 8 тыс. грн), Кировоградской (8,2 тыс. грн) и Тернопольской (8,3 тыс. грн) областей.