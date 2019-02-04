Ford испытывает систему «светового языка» для робомобилей

Компания Ford рассказала об инновационной системе световых коммуникаций для транспортных средств, оснащённых системой автопилотирования.

Исследования говорят о том, что 63 % пешеходов беспокоятся, насколько безопасно будет переходить дорогу в будущем, когда на улицах появятся автомобили с полноценным автопилотом. Кроме того, пока не совсем ясно, как к робомобилям будут относиться другие автомобилисты.

Поэтому многие автопроизводители разрабатывают средства коммуникации самоуправляемых машин с другими участниками движения. Одним из вариантов является система визуального оповещения при помощи световых сигналов.

Подход Ford заключается в использовании световых сигналов, с помощью которых беспилотник сообщает о том, что он делает в текущий момент и каким будет его следующее действие. Испытания этого способа коммуникации уже проводятся компанией в рамках разработки интерфейса общения, который поможет автономным автомобилям плавно влиться в общий дорожный поток.

Специальная световая панель может располагаться в области лобового стекла или на крыше. Эксперименты, проведённые компанией Ford, позволили выявить оптимальный цвет для коммуникации беспилотников с окружающими.