Ford испытывает систему «светового языка» для робомобилей

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Ford рассказала об инновационной системе световых коммуникаций для транспортных средств, оснащённых системой автопилотирования.
Исследования говорят о том, что 63 % пешеходов беспокоятся, насколько безопасно будет переходить дорогу в будущем, когда на улицах появятся автомобили с полноценным автопилотом. Кроме того, пока не совсем ясно, как к робомобилям будут относиться другие автомобилисты.
Поэтому многие автопроизводители разрабатывают средства коммуникации самоуправляемых машин с другими участниками движения. Одним из вариантов является система визуального оповещения при помощи световых сигналов.
Подход Ford заключается в использовании световых сигналов, с помощью которых беспилотник сообщает о том, что он делает в текущий момент и каким будет его следующее действие. Испытания этого способа коммуникации уже проводятся компанией в рамках разработки интерфейса общения, который поможет автономным автомобилям плавно влиться в общий дорожный поток.
Специальная световая панель может располагаться в области лобового стекла или на крыше. Эксперименты, проведённые компанией Ford, позволили выявить оптимальный цвет для коммуникации беспилотников с окружающими.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их домВчера, 11:45 - 4308 50
В 2018 году Украина экспортировала в ЕС больше, чем за все годы независимости — ПорошенкоВчера, 10:30 - 1249 19
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривнаВчера, 10:00 - 10036 19
Xiaomi откажется от дешевых смартфоновВчера, 01:00 - 21241 9
В "Нафтогазе" подсчитали убытки от продажи импортного газа населениюВчера, 16:00 - 767 6
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривнаВчера, 10:00 - 10036 19
Украинцам показали схему, с помощью которой можно узнать размер пенсии онлайн (видео)Вчера, 13:00 - 5087 6
С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их домВчера, 11:45 - 4308 50
Apple продает восстановленные смартфоны iPhone X по заниженной ценеВчера, 12:45 - 3582
Мошенники придумали новый способ обманывать платежные терминалыВчера, 12:15 - 2856 5
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1089 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1740 5
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2471
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2232
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3587