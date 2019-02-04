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Intel готовит восьмиядерный процессор Core i9-9980HK для ноутбуков

Intel готовит восьмиядерный процессор Core i9-9980HK для ноутбуков

Корпорация Intel, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску мощный процессор, рассчитанный на использование в портативных компьютерах.

Чип фигурирует под обозначением Core i9-9980HK. Таким образом, изделие будет относиться к решениям Core девятого поколения.

Известно, что процессор получит восемь вычислительных ядер. Кроме того, говорится о поддержке технологии многопоточности, которая позволит каждому ядру выполнять два потока инструкций. Иными словами, чип сможет обрабатывать до 16 потоков команд.

Называется номинальная тактовая частота — 2,4 ГГц. Частота в режиме «турбо» пока, к сожалению, не называется.

Согласно имеющимся данным, процессор войдёт в семейство Coffee Lake-H. Другие характеристики новинки пока не раскрываются.

О том, когда процессор Core i9-9980HK может дебютировать на коммерческом рынке, ничего не сообщается. Но, вероятнее всего, анонс состоится в текущем квартале.

По материалам 3dnews.ru
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