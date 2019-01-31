В случае наступления кризисных явлений мы можем ввести ограничение - Чурий (инфографика)

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Закон о валюте дает зеленый свет для активного снятия ограничений.
Об этом сообщил 6 февраля на пресс-конференции заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
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“В то же время в случае наступления кризисных явлений мы можем ввести запрет, максимум на 6 месяцев. И продлить этот запрет только при наличии кризисных явлений максимально на полтора года. Что касается снятия ограничений, которые вводятся с 7 февраля, то это более 10 пунктов”, – отметил замглавы НБУ.
“Эта либеральная модель, которую мы сейчас внедряем, может работать в тех условиях, которые есть сегодня. В условиях плавающего курса, в условиях проведения монетарной политики, направленной на уменьшение инфляции, на достижение низкой и стабильной инфляции”, – сказал заместитель главы НБУ.
Как отметил Чурий, конечная цель НБУ – это снятие всех ограничений и полный переход к курсу свободного рынка капитала. Это станет шагом к улучшению бизнес-среды, с возможностями наших компаний проводить экспортно-импортные операции, для привлечения иностранных инвестиций.
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