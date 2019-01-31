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Суперскидки и акции на одном телеграмм-канале


На сайте Finance.ua вы часто можете прочитать про разные акции украинских банков и компаний.

Но выгодных предложений, бонусов и розыгрышей очень много. Чтобы вам было удобнее отслеживать все самые важные акции и скидки, которые помогают экономить, редакция Finance.ua решила в дополнение к своему основному каналу @Finance_ukr в Telegram создать специальный канал о скидках Суперскидки – Finance.ua.

Благодаря ему вам не придется мониторить сайты магазинов и компаний. Эту работы мы сделаем за вас.

На Суперскидки – Finance.ua вы найдете:

  • Горячие цены на товары: от гаджетов до косметики, от детских товаров до автомобилей. Остается только выбрать.
  • Действительно выгодные акции от известных брендов. Да-да, без иллюзорных скидок для пиара.
  • Бонусы и промокоды, о которых обычно узнаете слишком поздно.
  • Подарки на все случаи жизни.
  • Прямые ссылки на магазины с подробной информацией о товарах.

Теперь вы знаете, почему стоит каждый день читать канал Суперскидки – Finance.ua. 👀

Выбирайте свою Суперскидку и экономьте деньги на каждой покупке!

По материалам Finance.UA
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