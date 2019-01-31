В какой валюте хранить деньги в 2019 году 💰

Украинцам волей-неволей приходится задумываться над вопросом: в чем хранить свои деньги?

Гривну тяжело назвать стабильной денежной единицей. Причин тому много: инфляция, настороженное отношение к банкам, недоверие к законодательству и тому подобное. В основном, она является валютой потребления, и частично – сбережения.

Курсы доллара и евро также подвержены колебаниям. Как быть?

Сформировать собственную «валютную корзину». Для этого существуют четыре простых правила.

Finance.ua рассказывает, как это сделать:

Кстати, в последнее время украинцы все чаще обращают внимание на вклады в иностранных валютах. И хотя у депозитов в валюте есть один весомый минус – низкие процентные ставки, Finance.ua всегда ищет, как помочь своим читателям.

Мы договорились с банками: часть финучреждений будет выплачивать участникам программы «Бонус к депозиту» повышенные процентные ставки не только по вкладам в гривне, но и по депозитам в долларах США и евро. Ниже ссылки с вариантами: