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Uber запустил в Индии услугу заказа лодок

Uber запустил в Индии услугу заказа лодок

Компания Uber запустила услугу перевозок на лодках в индийском городе Мумбаи.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя компании.

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“Компания-перевозчик запустила сервис Uber Boat в индийской финансовой столице Мумбаи в воскресенье”, – говорится в сообщении.

Как отмечает CNN, теперь пассажиры смогут путешествовать на лодках между тремя точками в городе.

Стартовая цена для судов, которые рассчитаны на шесть или на восемь мест, достигает 80 долларов, а для лодок до 10 мест – 132 доллара за поездку. При этом компания будет бронировать лодки при заказе всего судна сразу.

По словам представителя компании, сервис Uber Boat был запущен как пилотный проект, но в течение следующих недель он будет расширяться.

Отмечается, что указанная услуга уже работает в двух странах – в Хорватии и Турции.

По материалам УКРИНФОРМ
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