IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду. Об этом в интервью газете Financial Times рассказал исполнительный директор Inter IKEA (владеет брендом IKEA) Торбьёрн Лёф.

Такая услуга вводится в рамках программы по повышению экологичности бизнеса. Первой страной, в которой IKEA опробует новую бизнес-модель, станет Швейцария. Уже с февраля 2019 года там можно будет взять в аренду несколько различных типов мебели. На первых порах взять на время можно будет только товары для офиса, однако в планах компании распространить такую практику и на кухонную мебель.

«Когда срок аренды подойдет к концу, вы сможете сдать мебель и взять взамен что-то еще. Вместо того чтобы выбрасывать предметы мебели, мы их немного обновим и сможем продать, тем самым продлив жизнь товаров, — отметил Лёф. — Когда эта круговая модель запущена и работает, мы гораздо больше заинтересованы не столько в реализации продукта, сколько в том, что происходит с ним, и в том, что покупатель действительно о нем заботится».

За счет запуска услуги аренды мебели шведский ретейлер планирует сократить свое влияние на окружающую среду.

Справка Finance.ua: