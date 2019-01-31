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Китай инвестирует 75 млрд долларов в развитие инфраструктуры

Китай инвестирует 75 млрд долларов в развитие инфраструктуры

Чтобы стимулировать экономический рост, замедлившийся в прошлом году, правительство Китая решило прибегнуть к своей привычной политике, наращивая государственные инвестиции в инфраструктуру.

В январе 2019 года Национальная комиссия по развитию и реформам утвердила инфраструктурные проекты на общую сумму свыше 500 млрд юаней (около 75 млрд долларов). Они предусматривают, в частности, строительство железных дорог, аэропортов и линий метро.

Снижение рентабельности и стагнирующий спрос сужают возможности для новых инвестиций в промышленность, а рынок недвижимости находится под жестким государственным контролем, препятствующим спекуляции, но тормозящим его рост.

По расчетам исследовательского института финансовой группы China Minsheng Banking Corp, вложение средств в инфраструктуру является сегодня наиболее оптимальным методом поддержки экономики.

По материалам Центр транспортных стратегий
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