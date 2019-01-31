Порошенко: Украина откажется от импортного газа

Украина достигнет энергетической безопасности и сможет полностью отказаться от импорта природного газа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу “Украина”, пишет “Сегодня”.

“Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи, и программа энергосохранения, которая сможет защитить нашу экономику”, – сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины.

Справка Finance.ua:

Украина отказалась от закупки газа у российского “Газпрома” еще в конце ноября 2015 года. Таким образом, Украина не закупает российский газ напрямую уже более 1100 дней. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.

При этом дефицит природного газа собственной добычи в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год.