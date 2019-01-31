Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 163 0

Порошенко: Украина откажется от импортного газа

Порошенко: Украина откажется от импортного газа

Украина достигнет энергетической безопасности и сможет полностью отказаться от импорта природного газа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу “Украина”, пишет “Сегодня”.

“Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи, и программа энергосохранения, которая сможет защитить нашу экономику”, – сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины.

Справка Finance.ua:

  • Украина отказалась от закупки газа у российского “Газпрома” еще в конце ноября 2015 года. Таким образом, Украина не закупает российский газ напрямую уже более 1100 дней. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.
  • При этом дефицит природного газа собственной добычи в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год.
  • В Кабмине уверяют, что страна ежегодно уменьшает потребление газа ориентировочно на 10%.
По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина