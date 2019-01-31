Киберполиция Украины создала сервис для генерирования надежных паролей

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Киберполиция Украины создала сервис для генерации паролей. Он должен помочь пользователям использовать пароли, которые не смогут взломать хакеры.
Для того, чтобы создать пароль, нужно выбрать необходимое количество знаков и добавить опцию символов и цифр.
По умолчанию генератор предлагает пароль из 8 знаков, однако можно выбрать любое необходимое количество символов от 0 до 16.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
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