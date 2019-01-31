Киберполиция Украины создала сервис для генерирования надежных паролей

Киберполиция Украины создала сервис для генерации паролей. Он должен помочь пользователям использовать пароли, которые не смогут взломать хакеры.

Для того, чтобы создать пароль, нужно выбрать необходимое количество знаков и добавить опцию символов и цифр.

По умолчанию генератор предлагает пароль из 8 знаков, однако можно выбрать любое необходимое количество символов от 0 до 16.