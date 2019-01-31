В Конгрессе США заинтересовались кредитом, который Deutsche Bank выдал российскому ВТБ

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Американские конгрессмены заинтересовались кредитом, который Deutsche Bank выдал ВТБ. Они посчитали, что это может быть связано с президентскими выборами в США.
Кредитом заинтересовался комитет по финансовым услугам и комитет по разведке Палаты представителей, которую контролирует Демократическая партия.
Как сообщает газета Wall Street Journal, конгрессмены посчитали, что финансовые взаимоотношения Deutsche Bank и ВТБ могут быть как-то связаны с президентскими выборами в США.
Речь идет о кредите на $1 млрд, который Deutsche Bank выдал ВТБ еще в 2007 году. В конце 2016 года немецкий банк решил избавиться от него. Часть обязательств (на сумму $300 млн) в итоге была продана Альфа-банку, а оставшуюся часть ВТБ досрочно погасил в августе 2017 года.
В ВТБ заявили американскому изданию, что речь шла о стандартном займе, однако в конгрессе решили обратить внимание на эту историю, учитывая многолетние связи Трампа с Deutsche Bank.
При этом последний в том же 2016 году отказался выдать кредит компании, которая владеет недвижимостью нынешнего президента во Флориде. В немецком банке тогда объяснили это тем, что Trump National Doral не предоставила достаточных объяснений о конечном предназначении денег.
До этого Deutsche Bank в течение почти 20 лет без проблем кредитовал компании Трампа, благодаря чему будущий президент вложился в дорогостоящие проекты в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Флориде.
Что касается ВТБ, то конгрессмены вспомнили слова давнего бизнес-партнера Трампа Феликса Сатера о том, что в 2016 году он якобы получил гарантии о готовности российского банка вложиться в строительство «Башни Трампа» в Москве. Об этом он говорил адвокату будущего президента Майклу Коэну.
В ВТБ, правда, подчеркивали, что никогда не имели никаких дел с Трампом, его представителями или связанными с ним компаниями. В мае 2017 года члены комитета палаты представителей США по финансовым услугам уже просили Deutsche Bank предоставить результаты двух внутренних расследований банка: о связях займов Трампу с Россией. Депутаты просили немецкий банк указать, были ли займы Трампу гарантированы российским правительством «или связаны с Россией любым образом».
В Deutsche Bank тогда отказались комментировать обращение из палаты представителей. При этом указывалось, что заставить немецкий банк предоставить интересующие их сведения демократы не могли, поскольку на тот момент не обладали большинством в Конгрессе США.
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