Deutsche Bank получил прибыль впервые за четыре года

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Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка – Deutsche Bank – по итогам 2018 года составила 341 млн евро против убытка в 735 млн евро в 2017 году.
Об этом говорится в финансовой отчетности финучреждения, опубликованной в пятницу, 1 февраля.
Deutsche Bank впервые с 2014 года получил прибыль. В связи с этим председатель правления банка Кристиан Зевинг заявил, что Deutsche Bank находится “на правильном пути”.
“В 2019 году мы продолжим снижать расходы и одновременно инвестировать в развитие. Таким образом мы существенно увеличим нашу прибыльность и в текущем году”, – отметил топ-менеджер, отметив, что акционеры банка получат дивиденды в размере 11 центов на акцию.
В нынешнем году ожидаемые расходы Deutsche Bank составят 21,8 млрд евро – на 1 млрд евро меньше, чем годом ранее. Банк также планомерно сокращает штаты. До конца 2019 года число его сотрудников составит менее 90 тысяч человек.
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