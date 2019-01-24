Владельцы авто на "еврономерах" уплатили в бюджет уже более 4 миллиардов

За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 4,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Читайте также: Стало известно, сколько авто растаможивают за сутки в Украине

Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года транспортных средств составляет более 65 тыс. шт.

“Из общего количества растаможенных авто почти 55 тыс. – это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 467 млн ​​грн (8500 за каждое авто)” – говорится в сообщении.

Наиболее активно граждане оформляют транспортные средства:

в городе Киеве – почти 10,8 тыс. авто,

Волынской области – 8,7 тыс.,

Черновицкой области – более 6 тыс.

Так же в ГФС напомнили, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на finance.ua.