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Прибыль Amazon превысила 10 миллиардов долларов

Прибыль Amazon превысила 10 миллиардов долларов

Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере 10,1 млрд по итогам 2018 года.

Об этом свидетельствует отчетность компании.

За 12-месячный период, завершившийся 31 декабря 2018 года, указанный показатель составил 20,14 доллара в расчете на акцию, выручка достигла 232,9 млрд долларов.

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Оба показателя продемонстрировали значительный рост по сравнению с данными за 2017 год. По его итогам выручка составила 177,9 млрд долларов, прибыль на акцию равнялась 6,15 доллара, суммарно 3 млрд долларов.

В свете публикации данных на электронных торгах в США после официального завершения сессии акции Amazon снизились в цене примерно на 5%.

Как отмечается, компания по прибыли и выручке превзошла ожидания аналитиков, однако прогнозы на первый квартал 2019 года оказались не слишком оптимистичными.

По материалам ИТАР-ТАСС
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